Blanka Lipińska straszy, że NAGRA PROGRAM KULINARNY! "Trochę Makłowicz w podróży, tylko w damskiej wersji"

cvgb 1 godz. temu

Ludzie co się jej tak czepiacie. Nie napisala, ze jest kolejnym Makłowiczem, podala przykład jego programu, bo każdy go zna. Jestem.pewna, że jakby miała.swoj program, to by miał oglądalność. Pewnie i mnóstwo krótki, no ale ludzie wola krytykować niz chwalic(nawet jak cos im się spodoba). Kobieta zyje za swoje, dala i innym zarobić i stać się popularnym czy rozpoznawalnym cieszy się z tego, że może korzystać z życia, no pewnie wielu osobom to przeszkadza. Nie znam jej książki, nie znam filmu. Nie są w kręgu moch zainteresowan, ale kompletnie nie przeszkadza mi jej sukces i to ze sie z tego cieszy.