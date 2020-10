Singielka Blanka Lipińska relacjonuje nocną wyprawę do Hurghady: "Tu zaczyna się ZACZEPIANIE przez lokalnych"

We wtorek okazało się, że skrzętnie relacjonowana w sieci relacja Blanki Lipińskiej i Barona to już przeszłość. Choć jeszcze do niedawna "pisarka" i gitarzysta Afromental dzielili się wspólnym zdjęciami, dziękując sobie wzajemnie za swoją obecność, coś najwyraźniej poszło nie tak.

Pierwszą oznaką tego, że w związku tej dwójki nie dzieje się najlepiej, był samotny wyjazd "Blani" do Egiptu. Wypytujących o nieobecność partnera fanów celebrytka odesłała bezpośrednio do Alka.

Ostatecznie we wtorek na łamach Gali Lipińska postanowiła poinformować o zakończeniu znajomości z muzykiem. Od tamtej pory 35-latka stara się robić dobrą minę do złej gry, skupiając się na relacjonowaniu egipskich wakacji, na których pierwotnie miała szlifować ślizgi na desce od kitesurfingu razem z Baronem.

Dlaczego Blanka i Baron się rozstali?

I tu się już właśnie zaczyna zaczepianie przez lokalnych i nie mamy na to żadnego wpływu. My nie jesteśmy nawet w części dla turystów, tylko dla lokalnych mieszkańców, więc to już jest w ogóle chore - nadawała prosto z Hurghady rozczarowana Blanka, która ostatnie dni spędziła w luksusowym miasteczku turystycznym. Właśnie to, co teraz widzicie, tego w ogóle nie ma w El Gounie. Ale do Waszej oceny zostawiam, czy chcielibyście mieszkać w Hurghadzie.