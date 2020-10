Podekscytowana Blanka Lipińska relacjonuje wyprawę na TARG RYBNY: "Lepiej się tam bawię niż w Louis Vuitton"

Karol 25 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Moge sie mylic bo nie znam ludzi, ale...Blanka chcialas wygrac z kompleksami i stac sie lepsza wersja samej siebie - udalo Ci sie i za to szacun ( ..mimo, ze kierunek ewolucji i srodki prostackie nieco dla niektorych kontrowersyjne, bez oceny ok) ale...Blanka, wpadlas w sidla goscia, ktory jest Narcyzem moze nawet nie jest w stanie zaopoiekowac sie i zadwklarowac kobiiecie. Blania co Cie nie zabije to cie wzmocni. Na drugi raz uwierz w SIEBIE nie musisz miec nowych ust by zasluzyc na milosc- spokojnie, tylko przelam ten wewnetrzny strach przed odrzuceniem i nie wkrec sie drugi raz w takiego Piotrusia