Robert Makłowicz rozstrzyga odwieczny spór: "HAWAJSKA TO NIE JEST PIZZA"

Robert Makłowicz należy do grona osób, które otwarcie dzielą się ze światem swoimi poglądami. Całkiem niedawno kucharz za pomocą wymownej bransoletki wyraził na przykład niechęć do partii rządzącej. We wtorek Makłowicz postanowił natomiast zająć stanowisko w kwestii, która z pewnością zdążyła się już przyczynić do wielu sporów i światopoglądowych dyskusji.