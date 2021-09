Lara Gessler ma ŻAL DO RODZICÓW o lekceważenie szkoły: "Miałabym większe poczucie własnej wartości"

aaaaaaa 20 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

lara była zaniedbana, nie jak dziecko z patologii tylko jak dziecko ,którym nie miała sie kto zajać, poswiecic uwagi, przypilnowac i zmotywować. rzadko się zdarza ,ze dzieciak samopas samo wymyśli sobie scieżkę kariery i dojdzie samo do tego co ważne ,ale to jest rola matki lub ojca u lary wszyscy dorośli byli zajeci wszystkim tylko nie ją , rozumiem to doskonale.dzieciaki z pełych kochajacych sie rodzin z matką czekajaca z obiadem i ojcem który umie zarobić są spokojniejsze i pewne siebie , osiagaja lepsze wyniki w szkole i życiu. ale do tego pottzebna jest kochajaca matka skupiajaca sie na dziecku a nie na sobie. lara jakis czas temu tłumaczyła ze "mama musiała pracować" ......widze ,ze przestała juz wierzyć w to co sama mówiła i ma pretensje. myśle ,że słuszne. i tak wyszła na ludzi w miare jako tako i super dała sobie rade a kompleksy można podleczyc. dzieci zaniedbane konczą dużo gorzej