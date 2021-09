Magda Gessler wspomina Piotra Gesslera po pogrzebie: "Piękny pan o złotym sercu"

Serio 21 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Różnie w życiu bywa i ludzie też się rozstają , miłość nie zawsze wystarczy a jej brak to już gwóźdź do trumny małżonków . Może miał takie marzenie że na jego pogrzebie mają ubrać się kolorowo ? Ja tez nie chce by na moim byli na czarno. Naprawdę ludzie już nie macie do czego się przyczepić ?