Pogrzeb Piotra Gesslera: smutna Magda, Lara z mężem i córką oraz Ryszard Kalisz z kwiatami (ZDJĘCIA)

pani 8 min. temu

Przykre jak umiera ktoś bliski, a nawet sąsiad. Jakiś tak człowiek czuje ,że jest to ostatnia chwila na oddanie szacunku. Dlatego ludzie chcąc okazać ten szacunek, ubiera stosowny strój. Tak samo na ślub nie przychodzimy ubrani w dres. To też byłby brak szacunku. No chyba,że jest sie pajacem chcącym zwrócić na siebie uwagę. Ale raczej ludzie wybueraja szacunek.