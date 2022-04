Lara Gessler z dumą prezentuje ciążowe krągłości w OBCISŁEJ sukni na Elle Style Awards 2022 (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu Lara Gessler poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że jest w drugiej ciąży . Córka słynnej kreatorki smaku w 2020 roku stanęła na ślubnym kobiercu, by sformalizować związek z Piotrem Szelągiem . Później na świat przyszła ich córeczka Nana , która stała się oczkiem w głowie sławnych rodziców.

Lara świetnie odnalazła się w roli matki, o czym zresztą skrupulatnie informowała w social mediach, dzieląc się radami i przemyśleniami z innymi rodzicielkami. Gesslerówna obecnie oczekuje narodzin drugiej pociechy, ale nie przeszkadza jej to, by wykorzystać błogosławiony stan do przypomnienia światu o sobie.