Lara Gessler zadziera nosa do słońca i wietrzy CIĄŻOWY BRZUSZEK po wizycie w "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Niektórzy jeszcze dobrze nie zdążyli oswoić się z widokiem Lary Gessler w roli mamy, a przebojowa celebrytka już zaczęła odliczanie do przyjścia na świat kolejnego potomka. Tym razem rodzina Gesslerów powiększy się o synka, co ponoć było wielkim marzeniem zarówno Lary, jak i jej męża Piotra Szeląga. W oczekiwaniu na dzień rozwiązania córka najsłynniejszej polskiej restauratorki najwyraźniej urozmaica sobie codzienność modowymi eksperymentami. Wszystko wskazuje na to, że Rihanna właśnie zwerbowała w swoje stylowe szeregi kolejną brzuchopozytywną mamę.