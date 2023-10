Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" WZIĘLI ŚLUB! "Powiedzieliśmy TAK". W programie połączono ich z innymi osobami

Życie potrafi zaskakiwać - szczególnie, gdy obiecujesz obcej osobie miłość po grobową deskę i to w telewizji. Gdy Laura i Karol przyszli na casting do 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapewne nie spodziewali się, jak potoczą się ich dalsze losy. Ją eksperci sparowali wówczas z Maciejem , jego z kolei z Igą . Ich relacje jednak nie przetrwały i po finale zdecydowali się rozwieść.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już małżeństwem

Gdy wydawało się, że to koniec ich przygody z kontrowersyjnym eksperymentem, stała się rzecz dość zaskakująca. Pewnego dnia Karol postanowił napisać do Laury na jednym z portali społecznościowych, a oni sami szybko nawiązali nić porozumienia. Najpierw to fani snuli domysły, że tych dwojga może coś łączyć, w końcu potwierdzili to także sami zainteresowani. W czerwcu tego roku przekazali z kolei, że są już po zaręczynach.