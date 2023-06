Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ZARĘCZYLI SIĘ. Para pochwaliła się pierścionkiem (FOTO)

Laura i Karol poznali się w programie " Ślub od pierwszego wejrzenia " . Nie połączono ich jednak ze sobą i musieli przejść długą drogę, by móc być razem. Tym razem eksperci zawiedli, bo wybrani dla nich partnerzy z całą pewnością nie okazali się tymi od serca.

Eksperci programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" uznali, że dla Laury idealnym partnerem będzie Maciej. Argumentowali to tym, że "ona już przeszła terapię, a jemu przyda się pomoc". Okazało się to idealnym początkiem katastrofy. Karol wcale nie trafił lepiej. Pomiędzy nim a Igą, którą poślubił w programie, ciągle dochodziło do kłótni. W pewnym momencie zaczął się nawet bać telewizyjnej żony. Tę krótką znajomość zakończył u specjalisty.