Anita i Adrian ze "ŚOPW" mają dwójkę dzieci, a Bardowscy wybudowali dom. Związki z programów rozrywkowych, które przetrwały

Ania i Ivan należą do garstki uczestników "Hotelu Paradise" , których związki przetrwały próbę czasu. Uczestnikom drugiej edycji prowadzonego przez Klaudię El Dursi programu nie udało się co prawda dotrzeć do finału, ich relacja trwa jednak po dziś dzień. W ubiegłym roku para postanowiła się nawet zaręczyć i to na dodatek przed telewizyjnymi kamerami - Ivan poprosił bowiem lubą o rękę w "Dzień Dobry TVN".

To się stało! Powiedziałam TAK! (...)To jest niesamowite, że to wszystko zaczęło się prawie 2 lata temu, gdzie szłam do @hotelparadise.tvn7, nie wiedząc, co mnie czeka, a tym bardziej po różnych ciężkich przejściach już w ogóle nie byłam nastawiona na miłość tam. (...) Wiem, że to on jest tym właściwym mężczyzną, że z nim chcę spędzić resztę swojego życia - napisała wówczas na Instagramie Ania.