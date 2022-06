Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała obserwatorom wyniki BADAŃ KAŁU

Pokażę wam moje wyniki właśnie mikrobioty. Chciałam wam powiedzieć, że opis wyniku, na który czekałam około 2 tygodni, chyba nawet niespełna 2 tygodnie, zawiera 19 stron, jest naprawdę bardzo obszerny i za chwilę Wam pokażę, co mi tu wstępnie wyszło. Moje wyniki nie są do końca ok, od razu rzuca się w oczy, że pH kału jest obniżone i ogólna liczba bakterii też jest obniżona. Jakie to bakterie, to wam pokażę - zapowiedziała, demonstrując wszystko na ekranie komputera.