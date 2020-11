Małgorzata "dwa tysiące za wywiad" Borysewicz jeździ złotym wózkiem po polu

Zażenowana. 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Aby dodać komentarz nagłówek wyżej jest napisane „stop hejt „ a sami nakręcacie fale hejtu poprzez dodawanie takich artykułów. Po pierwsze 2.500 zł to wcale nie jest wygórowana cena za wózek a po drugie to ze mieszkają na wsi to przepraszam bardzo w czym ma to dziecko wozić ? Może na wozie albo na krowie ? Wtedy nie byłoby zgryzliwych artykułów pod tytułem „złoty wózek”? Urodziła dziewczynkę ma prawo jeździć różowych złotym czy jakimkolwiek innym ma ochotę a wam nic do tego ze podsycacie dodatkowo negatywne spojrzenie na nich. Bo zażądała 2.000 zł za wywiad ? I co ? Nawet gdyby. Ma prawo,jest osoba rozpoznawalna,jej instagram śledzą ludzie,za udzielane wywiady i udostępniając je wy „dziennikarze” na tym i również zarabiacie wiec co w tym złego ? Przestańcie dodawać takie durne pełne nienawiści posty bo to już dno. Rozumiem ze jesteście poltarem plotkarskim ale dlaczego nakręcacie sami ten hejt na dane osoby ? Bo lepiej się sprzedaje ?