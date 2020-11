Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" rozprawia o trudach macierzyństwa: "W końcu wiem, PO CO MATCE DWIE RĘCE"

Kasia 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Nie podziwiam. Podziwiam moja babcię ,że bez tych wszystkich udogodnień co mamy teraz dała radę z tyloma dziećmi i nie zwariowała🤣 podziwiam kobiety które same są i wychowują dzieci to jest dopiero hardcore . Mówicie kwestia organizacji przy dzieciach każdy dzień jest inny i niekiedy nie da się zorganizować różnych rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi mamy prawo do gorszego dnia itd. Teraz to wszystko musi być idealne bo inaczej Ci wytkna ze sobie nie radzisz. Więcej luzu A będzie super i macierzyństwo będzie wspaniale