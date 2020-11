Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała figurę po ciąży. Fani zachwyceni: "PIĘKNA, ZADBANA MAMA"

W sobotę zaczęliśmy wspólnie treningi (...). Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne. Trening siłowy (...) póki co jest bardzo przyjemny. (...) Nie wrzucam tego zdjęcia, by pokazać jak to (nie)wróciłam do formy - kokietuje Małgorzata. Jestem na początku ćwiczeń i za jakiś czas porównamy sobie efekty. Po prostu cieszę się, że w końcu zrobiłam coś dla swojego zdrowia - nie tylko sylwetki, ale też samopoczucia. Nie dla kogoś, a dla mnie - to już progres. Grunt to zacząć, potem jakoś będzie.