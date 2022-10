"Love Island". Pierwsze ZARĘCZYNY w historii programu! (WIDEO)

Zdrowia wszys... 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Po obejrzeniu tego filmiku przypomniało mi się coś co wydarzyło się 19 lat temu, też była podwiązka niebieska i zębami z uda ściągał mi ją na oczepinach podpity wujek Pana Młodego, ją byłam świadkową i dziewczyną brata panny młodej, aż się trzęsłam, ten facet język mi wcisnął do buzi, podrywał mnie, ale jak powiedziałam, że świadek to mój chłopak to dał spokój i potem mnie przez pannę młodą przepraszał, mój chłopak się wkurzał, był zazdrosny. Potem w Boże Narodzenie były zaręczyny. Potem rozstanie... i jeszcze ten tekst prowadzącego z zespołu muzycznego, że rozbierają świadkową, brr, nie znoszę wesel, oczepin i jak z innym partnerem byłam na weselu u jego kuzynki 7 lat temu to oczepiny przeleżałam w pokoju i cieszę się z tego, zwłaszcza jak obejrzałam zdjęcia. A wracając do tego wesela sprzed 19 lat, młodzi się rozstali, dziecko miało prawie 3 lata jak brali ślub, Pan młody już prawie 10 lat nie żyje. Takie wspomnienia 40 kilkulatki. Może ci ludzi z LI się pobiorą i będą szczęśliwi. Powodzenia dla nich.