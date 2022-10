"Love Island". Kuba skłamał, że ZMAGAŁ SIĘ Z RAKIEM?! Internauci grzmią: "To już jest przegięcie. BRAK SŁÓW"

Heh 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ale każdy denny program tv działa w ten sam sposób. Nie ważne czy to tap madel czy to, czy taniec z rozgwiazdami. Wygrywa ten kto bardziej wzruszy widownię. A dlaczego Pisarek odwaliła to co odwaliła w tzg? Żeby było jej żal. Uważam że to powinno być wręcz zakazane, gadanie o tak poważnych sprawach w programie o dawaniu dupy, czy konkursie na to kto zrobi głębszy szpagat tańcząc makarene. A później się dziwimy że jest zero zrozumienia dla ludzi chorujących w szkole czy w pracy. Że są spychani na bok albo wręcz bagatelizowani. Bo przecież pani w tzg też była chora a patrz jakie ładne tango zatańczyła. Nic ci nie jest weź się w garść. Można o chorobach mówić a wręcz trzeba je normalizować ale też do pewnego stopnia. Bo powoli dochodzimy do miejsca w którym rak to tylko smutna opowiastka do kawy ale w sumie nic takiego.