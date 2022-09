"Love Island". Daniel się tłumaczy i WYJAŚNIA znaczenie tajemniczego symbolu "T"!

Ostatni odcinek "Love Island" odbił się szerokim echem w sieci. Wszystko to za sprawą konfrontacji Karoliny Gilon z jednym z uczestników, Danielem. Prowadząca randkowe show zdradziła, że produkcja odkryła zaskakujące fakty na temat Wyspiarza. 28-latek miał zataić przed wszystkimi fakt, iż przybywając na Wyspę Miłości, był już w związku. Mało tego, Daniel miał wysyłać do ukochanej sekretne sygnały. Gilon zaprezentowała wówczas uczestnikom szereg ujęć z udziałem mężczyzny, na których można było dostrzec powtarzającą się literę "T". Islander narysował na przykład znak na klatce piersiowej, podczas jednej z gier w programie pojawiał się on też na trzymanej przez niego tabliczce. Litera miała nawiązywać do imienia jego partnerki, Tay.

W rozmowie z Karoliną Gilon Daniel zapewniał, że zagadkowe "T" nie miało większego znaczenia. Gdy zaś prowadząca "Love Island" zapytała, czy litera nawiązywała do imienia jego dziewczyny, ten odparł, iż nie jest już w związku ze wspomnianą kobietą. W programie uczestnik nie wyjawił dokładnego znaczenia tajemniczego symbolu. Podczas późniejszej rozmowy z partnerką z "Wyspy Miłości" Natalią przyznał jednak, że nie pojawiała się ona w show przypadkowo.

Wyjaśnię Ci to później. Przysięgam ci, to nie jest nic złego, to jest moje prywatne życie - powiedział Natalii, dodając, że znak nie był też związany z "uczuciami ani miłością".

Wskutek głosowania uczestników "LI" Daniel ostatecznie musiał pożegnać się z programem. Wraz z nim "Wyspę Miłości" opuściła także jego partnerka Natalia. Tuż po zakończeniu ostatniego odcinka show na oficjalnym instagramowym profilu "Love Island" zorganizowano live'a z udziałem Daniela. Podczas rozmowy z Karoliną Gilon były Wyspiarz postanowił wyjaśnić, dlaczego w programie kilkakrotnie umieszczał w różnych miejscach. literę "T". Okazuje się, że znak faktycznie miał związek z jego byłą partnerką.

Zacznę od tego, co wtedy nie powiedziałem. Ta literka "T" to była po prostu obietnica, którą złożyłem swojej byłej dziewczynie. Poprosiła mnie przed przyjściem tutaj, że po prostu, jeżeli to, co czułem do niej i do jej córki było prawdziwe kiedykolwiek, to żebym zrobił taką literkę "T", czy na swoim ciele, czy jeżeli kiedykolwiek będzie taka okazja - wyjaśnił.

Czyli zawsze - rzuciła Gilon.

Z trzy razy było tak - odparł Daniel.

Były uczestnik "Love Island" stwierdził, że przemycenie symbolu w programie nie stanowiło dla niego problemu, lecz miało ponoć duże znaczenie dla jego byłej ukochanej. Mężczyzna wspomnianym gestem chciał też ponoć w pewien sposób zrekompensować swojej eks rozstanie...

Pomyślałem, że no dobrze, to mnie nic nie kosztuje narysowanie takiej literki, a jeżeli dla niej to ma duże znaczenie, no to zrobię to. Tym bardziej że czułem się w pewien sposób winny, że ją zostawiam, że zraniłem ją tym, że postanowiłem pójść do przodu i chciałem jej to w pewien sposób zrekompensować. To jest wszystko to, co powinienem wtedy powiedzieć - dodał.

W rozmowie z Karoliną Gilon Daniel wyjaśnił również, dlaczego nie otworzył się przed pozostałymi uczestnikami "Love Island". Mężczyzna przyznał, że "po prostu stchórzył" i wskutek stresu nie potrafił wyjaśnić im całej sprawy. Po dokładnym przemyśleniu ostatnich wydarzeń żałował jednak, iż nie zdecydował się na ten krok w programie.

To nie jest nic takiego mega wielkiego, jakaś przeogromna wielka tajemnica, no bo mówię to teraz, ale wtedy całkowicie stres mnie zjadł - stwierdził.

Przypomnijmy, że głos w sprawie tajemniczej litery "T" zdążyła już także zabrać była partnerka Daniela, niejaka Tay Machado. Kobieta w opublikowanym na InstaStories wywodzie wyznała, iż wchodząc do programu, mężczyzna zapewniał ją, że wszelkie jego zachowania będą jedynie elementem gry. By kobieta była pewna jego szczerych zamiarów, para wspólne ustaliła specjalne znaki.

Stworzyliśmy pewne kody, a jednym z nich była litera "T", którą widzieliście już kilka razy. Na jego klatce piersiowej. To od mojego imienia - zapewniła Tay.

Widzowie "Love Island" nie byli do końca przekonani co do tłumaczeń Daniela odnośnie znaczenia litery "T". W komentarzach pod zapisem transmisji z udziałem Wyspiarza nie zabrakło gorzkich słów ze strony internautów.

Typie, robisz ze swojej ex teraz wariatkę, typowe zagranie, bo plan nie wypalił i trzeba ratować własne cztery litery kosztem innych; Gościu, pogrążyłeś się do końca życia już... Okaż odrobinę klasy i skończ kłamać; Nie wierzę mu; Kłamie jak z nut; Szkoda mi Natalii - pisali internauci.

Ten live to była żenada. Niby walczycie z hejtem, ciągle to powtarzacie, a wasi byli uczestnicy dla rozgłosu wciąż podsycali lincz na Daniela (...); Kurczę, nie wiem, co o tym myśleć, bo trochę naiwne te wyjaśnienia. Jednak z drugiej strony ex upublicznia wiadomość bez dat, tzn. są napisane, ale przez nią... Strasznie dziwna sytuacja, czas pokaże; Ludzie już go ocenili, ale dajcie trochę czasu, może jego była faktycznie próbuje go zniszczyć, bo nie może się pogodzić z tym, że ją olał? - rozprawiali inni komentujący.

Wierzycie wyjaśnieniom Daniela?

