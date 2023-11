Laura Samojłowicz żebrze o udział w "Tańcu z gwiazdami". Oferuje się, że zatańczy Z KOBIETĄ. Wyznała, z kim najchętniej

Swego czasu Laura Samojłowicz była dość częstą bywalczynią rubryk plotkarskich. Aktorka, która zdobyła sławę rolą w serialu "Hotel 52", sama chętnie dostarczała serwisom pretekstów do pisania na swój temat. Krążyły słuchy, że przez swój "trudny charakter" skandalistka nie może liczyć na angaże w filmach i serialach, co skutecznie podkopało jej reputację. Jedynym rozwiązaniem okazała się emigracja...

W dorobku Samojłowicz znajdziemy takie produkcje, jak "The Voice of Poland", "Jak oni śpiewają" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ostatnio obdarzona niebywałym wręcz parciem na szkło prominentka usiłowała dostać się nawet do... "Top Model". Jak się zapewne domyślacie, z marnym skutkiem.