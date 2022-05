Lech Wałęsa zarobił MINIMUM 200 TYSIĘCY na trasie po USA! "200 tys. zł to kościelnemu... Panie, za tyle dni pracy w Stanach?! I to takiej ciężkiej!"

Lech Wałęsa bardzo lubi narzekać na dwie rzeczy: łamaną Konstytucję oraz swoje - podobno tragiczne - finanse . O ile w kwestii Konstytucji można się z nim zgodzić, o tyle co do tych pieniędzy warto mieć już pewne wątpliwości. Były prezydent Polski regularnie opowiada, że z roku na rok jest u niego coraz gorzej , a w ostatnie Boże Narodzenie było już tak źle, że musiał jednego śledzia dzielić na cztery osoby.

Nic więc dziwnego, że Wałęsa musi ratować się dodatkowymi chałturami . W połowie maja znów wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie odwiedził tamtejszą Polonię. Oficjalnie był w USA z wykładami (chociaż nie ma nawet matury, jest po zawodówce w Lipnie) , a po ciężkiej pracy na uczelni pojawiał się na różnych uroczystościach. Był nawet na meczu baseballa Boston Red Sox vs Houston Astros, gdzie dał się sfotografować z kijem i maskotkami drużyny. "Super Express" powitał Wałęsę na polskiej ziemi i zapytał niewinnie, ile na tym zarobił .

Wizyta według mnie się udała. Była wspaniała, ale nie mnie więcej oceniać. Przez pierwsze dwa dni miałem spotkania m.in. z Polonią, a przez resztę dni miałem inne spotkania, wydarzenia w USA. Za darmo nie jeżdżę. Był czas, że robiłem to tylko za darmo, ale teraz myślę trochę więcej o pieniądzach - zaczął skromnie Lech, przechodząc do konkretów.

Dziennikarz tabloidu zapytał, czy Wałęsa zarobił w USA chociaż jakieś 200 tysięcy złotych . Dla większości z nas to olbrzymie pieniądze, zwłaszcza jak na wypłatę za kilka dni wycieczki po USA. Lech trochę się na taką stawkę obruszył i zasugerował, że on bierze znacznie więcej.

Ile konkretnie dostałem za wizytę w USA, to nie powiem, bo to tajemnica handlowa, ale dostałem większą kwotę niż pan rzucił w naszej rozmowie. 200 tys. zł to kościelnemu... Panie, za tyle dni pracy w Stanach?! I to takiej ciężkiej! Jak jak pracuję, to pracuję - zapewnił.