Legenda TVP Stanisława Ryster krytykuje współczesną telewizję i prezenterów: "PANIENKI z biustami na wierzchu w wieczorowych sukniach..."

Alka 11 min. temu

Polskich filmów nie da się oglądać bo nie można tych aktorek po szkołach zrozumieć co bąkają pod nosem prawie wcale ust nie otwierają . . Zagranicznych filmów też nie da się oglądać bo oryginalny tekst zagłusza lektora polskiego albo wcale się nie da go zrozumieć. Kiedyś to było nie do pomyślenia uczono poprawnej dykcji i akcentu oraz pięknego podawania słowa. Nie było takiej sytuacji aby był problem w zrozumieniu tego co wypowiada aktor zawsze wyraźnie i poprawnie. Wolę oglądać filmy te 1937 roku aniżeli te współczesne. A teraz skoro mają takich wykładowców jak niejaka p.Kuna to się nie dziwię, że to tak u nas wygląda. Z panami aktorami jest ciut lepiej.