Lekarz wylicza, jakim zabiegom poddała się Madonna. Lista jest długa... "Zmiana kształtu twarzy jest DRASTYCZNA" (ZDJĘCIA)

Madonna zapisała się na katach historii popkultury jako jedna z ważniejszych i bardziej kontrowersyjnych artystek wszech czasów. Imponująca kreatywność i masa przebojów od samego początku jej kariery szły w parze ze skandalami i niekonwencjonalnymi pomysłami. 64-letnia wokalistka ogłosiła kilka tygodni temu trasę koncertową, która będzie podsumowaniem jej 40. (!) lat na scenie. Spragnieni wrażeń fani piosenkarki nie posiadają się z radości, ale nawet najwierniejsi sympatycy Madonny są zaniepokojeni obecnym wyglądem idolki.

Madonna pojawiła się na gali Grammy. Jej wygląd zszokował widzów i fanów na całym świecie

W niedzielę autorka hitu "Like a Prayer" pojawiła się na gali rozdania nagród Grammy. Artystka zapowiadała ze sceny kontrowersyjny występ Sama Smitha i Kim Petras, który przez niektórych katolików został uznany za "szatański". Słowa Madonny poprzedzające wykon były dość zabawne i niosły za sobą ważny przekaz o tym, by nigdy nie bać się sprzeciwiania zastanym normom. Niestety mało kto mógł skupić się na przemowie królowej popu. Widzowie byli bowiem w szoku, gdy zobaczyli, jak obecnie wygląda słynna piosenkarka. Według wielu internautów Madonna nie przypomina już samej siebie.

Chirurg wylicza zabiegi medycyny estetycznej, którym poddała się Madonna

O zamiłowaniu Madonny do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej mówi się od wielu lat. Choć fani zauważali drobne poprawki w wyglądzie idolki, to nigdy nie były one tak inwazyjne, jak zabiegi, które musiała wykonać w ostatnich latach. Na temat wygładzonej i niemal pozbawionej mimiki twarzy Madonny dla Daily Mail wypowiedział się chirurg plastyczny dr Michael Horn, który twierdzi, że piosenkarka z pewnością szła niedawno "pod nóż".

Ostatni występ na Grammy pokazał najbardziej odmienną wersję Madonny, jaką widzieliśmy. Przeszła lifting… To oczywiste, bo jej skóra jest napięta i ściągnięta, pozbawiona zmarszczek. Jej oczy również wydają się mniejsze, prawdopodobnie z powodu naciągania skóry podczas liftingu. Madonna miała wcześniej naturalny nos, który pasował do jej twarzy. Wygląda na to, że wykonała operację, ponieważ obecnie jej nos ma spiczasty czubek i wydaje się za wąski. Jej skóra błyszczy, prawdopodobnie z powodu zastrzyków z osocza bogatopłytkowego lub innych wypełniaczy biostymulujących - tłumaczył Michael Horn.

Zdaniem lekarza Madonna poprawiała m.in. nos, brwi i kości policzkowe

Poza liftingiem twarzy i operacją nosa, chirurg zwrócił uwagę także na stosowanie botoksu i znaczącą zmianę kształtu twarzy Madonny. Specjalista przypuszcza też, że piosenkarka przesadziła z wypełniaczami, które uwydatniły jej policzki. Horn nie wyklucza także "majstrowania" przy linii brwi.

Botoks jest również widoczny na wielu obszarach jej twarzy, co sugeruje brak zmarszczek, a także minimalny ruch twarzy podczas przemówienia. To, co jest najbardziej zauważalne i uderzające, to drastyczna zmiana kształtu twarzy Madonny, która teraz przypomina literę V. Z biegiem czasu najwyraźniej używała nadmiernej ilości wypełniaczy, nadając jej twarzy pełny wygląd i odbierając jej naturalną i przyjemną strukturę kości, którą kiedyś miała. Jej kości policzkowe są bardziej wydatne niż kiedykolwiek i wydają się nienaturalnie wysokie. Wydaje się również, że podniosła brwi, które są znacznie cieńsze niż kiedyś. Wydaje się również, że jej linia włosów jest teraz szersza. Prawdopodobnie w skronie głowy wstrzyknięto jej wypełniacz - podsumował chirurg.

