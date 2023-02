Madonna szokuje odmienionym wizerunkiem w drodze na afterparty po Grammy. Fani błagają: "SKOŃCZ Z OPERACJAMI" (ZDJĘCIA)

Za nami 65. już ceremonia wręczenia nagród Grammy. Muzyczna impreza jak zwykle przyciągnęła największe gwiazdy estrady. Zaproszeni tradycyjnie postarali się o to, by nie było możliwości, aby ktoś przeszedł obok nich obojętnie. Na czerwonym dywanie roiło się zatem od przyodzianych w mniej lub bardziej udane i przede wszystkim oryginalne stylizacje artystów.

Odmieniona twarz Madonny na Grammy

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć oczywiście Madonny. Gwiazda co prawda ominęła ściankę szerokim łukiem, ale ostatecznie pojawiła się na scenie, z której miała okazję przemówić do zebranych. Tego dnia postawiła na galowy "look" z wycięciem na wysokości uda. Większą uwagę aniżeli to, co mówiła i w co była ubrana, zwracała jednak jej odmieniona twarz.