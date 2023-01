Leonardo DiCaprio celebruje Nowy Rok na luksusowym jachcie w towarzystwie młodszej o 25 lat Victorii Lamas (ZDJĘCIA)

Idobrze przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech żyje jak chce skoro nikogo nie krzywdzi. Czy któraś jego była robiła mega dramę?? Oskarżała o coś? Dzieci narobił i zostawił? Nie. Skoro ludzie się chcą związać czy tylko spotykać, a później z jakiegoś powodu się normalnie rozstają, to jest ok- tak bywa. Trzeba przecież z kimś spędzić jakiś czas, aby się przekonać czy to jest to, czy nie.