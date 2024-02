Leonardo DiCaprio zaliczył wpadkę podczas Super Bowl 2024? Internauci twierdzą, że przyłapano go na WSTYDLIWEJ CZYNNOŚCI (FOTO)

Leonardo DiCaprio przyłapany? To uchwyciły kamery podczas Super Bowl

Niestety nie wiemy, czy DiCaprio rozbawił żart na temat słabości do o połowę młodszych od niego dziewczyn, natomiast na tym nie koniec. Po sieci krąży też nagranie z wydarzenia, na którym widać aktora na telebimie. Na Instagramie opublikował je m.in. serwis Page Six, a komentarze wskazują, że mogło dojść do poważnej wpadki. Wszystko przez to, co wtedy robił.