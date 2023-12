Lesbijki z Wielkiej Brytanii ZAMIENIŁY SIĘ ZARODKAMI i urodzą "nie swoje dzieci". Wydały na to ponad 100 tysięcy złotych! Miały powód

Monka33 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mariusz wygłupiałam się z tym Robertem🤭🤭🤭. Owszem mam bliskiego kolegę o tym imieniu, to że mi pomógł z powrotem do domu to prawda, to że się interesuje moją osobą to też prawda jak i to że rozmawiamy prawie codziennie chyba że jesteśmy w pracy to co innego. Nigdzie nie jadę w drugi dzień świąt, znam się doskonale z jego bratem ale rodziców nie miałam okazji poznać, jedynie ze słyszenia oraz opowieści. Powiem ci że raczej poluzuje z nim kontakty bo dosyć dziwacznie one wyglądają, już na samym początku znajomości powiedziałam mu że na nic więcej niż koleżeństwo nie może liczyć, odpowiedział że rozumie ale gdy do siebie piszemy coś mi tu za bardzo słodzi, jest jakiś dziwny noooo koledzy mojego starszego brata jakoś inaczej mnie traktują i rozmawiają że mną jak kumpel z kumpelą czesć cześć i nara😄😄😄, krótka piłka a tutaj on jest jakiś dziwny🙈🙈🙈te komplementy, porównywania do siebie i to że mimo ma wokół siebie okoliczności sprzyjające(wolne dziewczyny) to ten każdemu mówi że nikogo nie chce a jak w pracy w żarcie się go zapytali by może do mnie się podkręcił🫣 bo widzą że nadajemy na podobnych falach to on odpowiedział ale Monia nie chce czyli jak????z innymi nie chce a do mnie by się podczepił????😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫POWODZENIA, nie jest w moim typie. Kolegą jest wspaniałym ale na kogoś więcej odpada bo to nie ten typ, z mojej strony chemii ani fizyki co do niego nie ma. Nie ma takiej opcji. By się nie poczuł urażony to będę stopniowo wykręcać się z tej znajomości🙂. Zostanie tylko czesć cześć, co tam słychać i pa. Wiesz Mariuszu on śpiewa od kilku miesięcy w ten sam sposób jak ja do ciebie😄😄😄😄tyle że ja od lat mam na twoim punkcie fiksum dyrdum i jak wysyłam do ciebie słowne przytulańce to to normalnie wygląda ale jak tak robi 41l kolega do kumpeli to znak że trzeba się jak najszybciej ewakuować.