Leszek Miller MA ŻAL do Aleksandra Kwaśniewskiego, który nie przybył na pogrzeb jego syna. "Byliśmy bardzo blisko"

Leszek Miller swego czasu uchodził za jednego z czołowych polityków w naszym kraju. 77-latek może poszczycić się, że Polska zakończyła negocjacje akcesyjne i weszła do Unii Europejskiej, podczas gdy piastował urząd premiera. Przez kolejne lata o europośle było głośno za sprawą kilku kontrowersyjnych wypowiedzi oraz zaskakujących ruchów. To właśnie Miller jako ówczesny przewodniczący SLD kojarzony jest z decyzją o starcie Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich z ramienia lewicowej partii. Jakiś czas temu polityk opowiedział o kulisach tego wyboru.

Leszek Miller o pogrzebie syna. "To nie powinno się zdarzyć"

Choć jego polityczna kariera nieco przygasła, Leszek Miller wciąż sporadycznie pojawia się w rodzimych mediach, komentując zazwyczaj bieżące wydarzenia w kraju. Tym razem polityk zdecydował się na wystąpienie o nieco bardziej prywatnym charakterze. 77-latek był bowiem gościem podcastu Żurnalisty. Podczas rozmowy ze skompromitowanym dziennikarzem wrócił pamięcią do tragicznego wydarzenia z 2018 roku . Właśnie wtedy były premier stracił syna, który popełnił samobójstwo. Miller został zapytany, czy pogrzeb dziecka był najtrudniejszym momentem w jego życiu.

Tak, bo ja oczywiście uczestniczyłem w różnych pogrzebach, ale to jest pogrzeb, który nie powinien się zdarzyć, bo rodzice powinni umierać wcześniej niż dzieci. Jeżeli dziecko umiera, to dla rodziców jest to potworna tragedia - tłumaczył.