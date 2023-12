Leszek Miller wyśmiał wypowiedź Magdaleny Ogórek dla Pudelka. Internauta wypomina: "Kto ją PRZYWLÓKŁ do polityki?"

Nino 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Wszyscy po jednych pieniądzach. jak nie jesteś z nami jesteś przeciwko nam.Jak raxem kombinują biorą pieniądze to jest ok a jak sa odsunieci od koryta płaczą i oczerniaja Czy to dopiero teraz tak oni wszyscy takie kokosy zarabiają ? Nie ! Z czystych poborowych dorobili się domów mieszkań w kraju i za granicami są współpracownikami udziałowcami właścicielami firm itp. stac ich na prywatne kształcenie dxieci w zagranicznych szkołach i uczelniach .To tak jak z goownem jak leży przschniete to nawet i nie czuć tak bardzo a wszyscy wiedzą o nim ale nic .... dobiero jak się zruszy to i śmierdzi i muchy lecą i roznosza zaraze.