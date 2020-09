Leszek Wronka rozlicza się z małżeństwa z Haliną Mlynkovą: "Odeszłaś, ZABRAŁAŚ DWIE LAMPY I FOTEL"

Plotki o kryzysie w małżeństwie Halinki Mlynkovej wróciły ze zdwojoną siłą tego lata, kiedy to Super Express poinformował, że artystka wróciła z synem na stałe do Polski i rzekomo planuje rozwieść się z Wronką. Gwiazda jak dotąd nie potwierdziła jeszcze doniesień o rozstaniu, jednak zdaje się, że właśnie zrobił to za nią mąż. Starszy o 17 lat Wronka zamieścił w sieci swój pierwszy teledysk do singla o jakże wymownym tytule: "Kochałaś na niby".