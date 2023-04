Lewandowska wybaczyła ojcu, gdy modliła się o dziecko: "Wyszłam z kościoła i napisałam do taty. Półtora miesiąca później byłam w ciąży"

Anna Lewandowska wróciła pamięcią do trudnego dzieciństwa. Wspomina czas, gdy opuścił ją ojciec

Dość mroczny okres w dzieciństwie Anny rozpoczął się, gdy w domu zabrakło rodzica . Bogdan Stachurski opuścił matkę trenerki w 2000 roku. Lewandowska miała wtedy zaledwie 12 lat i przez długi czas nie potrafiła wyzbyć się żalu do ojca . Prowadzący rozmowę zapytali gwiazdę, jak sobie z tym poradziła. Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że trudno mówić jej o beztroskim dzieciństwie, lecz traumatyczne przeżycia znacznie ją wzmocniły i zmotywowały do osiągania celów.

Pierwsza myśl, która mi się nasuwa, to bycie silniejszym i bycie ojcem rodziny. Byłam takim trochę tatą. Moja mama była bardzo silną kobietą, ale wzięłam na siebie to, że wiedziałam, że jeśli zarobię pierwsze pieniądze, to oddam je mamie i bratu - wspominała Lewandowska.

Anna Lewandowska zdradziła, w którym momencie wybaczyła ojcu

Nie chciałabym zbyt dużo mówić o tacie, bo nie chce mu zrobić przykrości. To też kosztuje go wiele emocji. Taki moment przełomowy był wtedy, gdy byłam z bliskimi mi osobami w kościele na mszy o uzdrowienie. Byłam w intencji pomodlenia się, żeby mieć dziecko. Nie wiem dlaczego, ale z moich ust wypłynęły słowa "tato, wybaczam ci". Wyszłam z kościoła i napisałam to do taty. On mi odpowiedział: "dziękuję, czekałem na to każdego dnia". Półtora miesiąca później byłam w ciąży - oznajmiła sportsmenka.