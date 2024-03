Robert Lewandowski podsumował pytanie o "Żugajkę". Na TikToku pojawił się jego komentarz

buddyjskilama 41 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Kretyni z tych reklamodawców. Co z tego że 1,3 mln. Kto dokładnie? Pryszczate małolaty? Czy prezesi spółek giełdowych? Bo prawdziwą kasę zarabia sie na ludziach co jej maja tyle że sami nie wiedzą ile. Miliony biedaków nic nie kupią. W czasach studenckich zapytałem właściciela jednego z barów dlaczego dla nas (ja i kilku moich kolegów) zawsze ma zarezerwowany stolik. Wcale dużo nie pijemy. Faktycznie bywamy często ale jednak nie codziennie. Bo -pokazuje - tam siedzi młodzież co jedno piwo sączy 2,5 godziny. Robi mi tłum ale kasy z nich nie ma... A Wy przyprowadzacie swoich kolegów. A oni wracają. I nie oszczędzają...