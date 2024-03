Internauci oburzeni zachowaniem Roberta Lewandowskiego. Zignorował młodego kibica? Sprawa już się wyjaśniła

W poniedziałek reprezentanci Polski przyjechali do eksluzywnego hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Na miejscu czekały już rzesze fanów, którzy liczyli na zdjęcia i autografy. Wśród nich był mały chłopiec w granatowo-żółtej kurtce , który nie odstępował Roberta Lewandowskiego na krok.

Internauci oburzeni zachowaniem Lewandowskiego. Zareagował nawet Brzoska.

Serio? Dla takiego chłopaka Lewy to idol, a to, co się tu stało, to mega przykre dla niego. Lewy aż tak odleciał? Przecież to trzeba naprawdę nie mieć serca; Żenada; Nie tak klasa, co Messi czy Ronaldo; Wyszło szydło z worka. Czasami umie udawać przed kamerami, jak mu PR-owiec każe; Słabe z jego strony - czytamy w komentarzach pod nagraniem opublikowanym na platformie X.