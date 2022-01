Lexy Chaplin twierdzi, że nie miała PIENIĘDZY NA JEDZENIE w Teamie X: "Miałam 2 złote na koncie. To było upokarzające"

Zobacz także: Lexy Chaplin jest nową "IT GIRL": "To jest presja jak nie wiem! Czuję się blessed!"

Chaplin wyznała też, że w ramach umowy z agencją odpowiedzialną za projekt nie miała zapewnionego jedzenia. To prowadziło do sytuacji, w których - jak wspomina - nie miała co jeść.

Musiałam chodzić do operatora na tosty, żeby się najeść. Ja miałam z 2,50 zł na koncie. Mówiłam agencji, że nie mam za co jeść, a oni, że dostanę przelew. I nic... To było takie upokarzające chodzić do Julii Kostery i prosić: "Hej Julia, nie mam pieniędzy, pożyczysz mi?". To było dziwne, ale naprawdę były takie moment, że nie było co jeść - wspomina.