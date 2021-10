Marcin Dubiel OŚWIADCZYŁ SIĘ Lexy Chaplin. "Jak w filmie"

Lexy Chaplin to jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. Ambitna tiktokerka należała do Teamu X, ale w pewnym momencie zdecydowała się zostawić nie tylko swoją "drużynę", ale i partnera, Marcina Dubiela. Para w marcu postanowiła nawet urwać kontakt. Oboje uznali, że tak będzie dla nich najlepiej.

Od niedawna fani znów mogą oglądać parę razem. Lexy Chaplin i Marcin Dubiel chętnie się wspierają i nawet wrócili do siebie. Jednak zdaniem niektórych byli partnerzy pokazują się razem tylko dla zasięgów.

Ktoś powinien w końcu stworzyć taką telenowelę: "Miłość pod zasięgi" - stwierdziła Justyna Suchanek na Twitterze.

Głos zdecydowali się zabrać sami zainteresowani. Lexy i Marcin nagrali 20-minutowy filmik, w którym opowiedzieli o swojej relacji. Dubiel zdradził, że cztery miesiące po rozstaniu postanowił wylecieć do Meksyku z dziewczyną, z którą się spotykał. Pamiętał jednak o urodzinach swojej byłej partnerki i postanowił kupić dla niej prezent.

Z całym szacunkiem do tej dziewczyny, ale jak ona przyleciała tam, to już drugiego dnia czekałem, aż ona wyleci. Wtedy uzmysłowiłem sobie, że to jest Sahara emocjonalna z mojej strony i nie chciałem kontynuować czegoś, co nie ma racji bytu - tłumaczył Marcin Dubiel. Uświadomiłem sobie, że kocham Lexy - dodał.

To ja zerwałam z tobą - zaznaczyła Lexy. Marcin dodał, że Chaplin nie wierzyła, że ich rozstanie jest na poważnie. Dzwoniła do mnie, żeby mi powiedzieć, że mnie blokuje i czekała, aż ja zaprzeczę - zdradził.

Ja nie żałuję, że stało się to wszystko, co się stało, ponieważ ja też bym wielu rzeczy nie zrozumiał, Lexy by wielu rzeczy nie zrozumiała, gdyby tak się to nie potoczyło i pewnie też nie docenilibyśmy siebie, naszej relacji i nie bylibyśmy po prostu dla siebie dobrzy - podsumował Marcin Dubiel.

Okazało się, że Marcin na tyle żałował rozstania z Lexy, że postanowił się jej oświadczyć. On zaczął podchodzić i z każdym krokiem ja zaczęłam odchodzić i po prostu myślę: "Oh my Gosh, on mnie zaraz pocałuje. Błagam, błagam, błagam". Pamiętajcie, że myśmy 4 miesiące - zero kontaktu prawie. (...) I nagle, jak w filmie, Marcin schodzi na jedno kolano i wyciąga pierścionek - opowiada Lexy. Influencerka nie przyjęła jednak oświadczyn.

Chaplin i Dubiel postanowili wrócić na stopę przyjacielską. Chłopak jednak co chwilę przekraczał granicę i starał się o względy swojej byłej partnerki. W końcu ją do siebie przekonał.

Pod koniec dnia i ty i ja jesteśmy szczęśliwi. Ludzie zawsze będą coś komentować, dla mnie najważniejsze jest, że ja wiem, jak jest między nami, że ja wiem, że się dogadujemy... - podsumowała tiktokerka.

