Marcin Dubiel ROZSTAJE SIĘ z Lexy Chaplin po trzech miesiącach związku! "To była INTENSYWNA miłość"

Przez ostatnie trzy miesiące byliśmy w związku. (...) Staraliśmy się walczyć o uczucie, które nas połączyło, ale ilość pracy, którą trzeba było włożyć w to, żeby naprawić ten samochód, przewyższyła jego wartość . Rozstajemy się w zgodzie i z ogromnym bólem, ale doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej. Nie mogę Wam obiecać, że zobaczycie nas gdzieś razem, choć wierzę, że będziemy kiedyś przyjaciółmi. Może musi minąć trochę czasu, kto wie - czytamy pod serią przesłodzonych zdjęć Dubiela i Lexy.

Lexy - dziękuję za cały ten czas. Nie ostatnie trzy miesiące, nie pół roku, ale całą naszą znajomość. Wiem, że miała wiele wzlotów i upadków, ale pewnie dzięki temu ta miłość była tak intensywna. Nie napiszę tu niczego, czego już wcześniej Ci nie powiedziałem. What's meant to be will always find It’s way. Zawsze będziesz dla mnie jedną z najważniejszych osób - zarzeka się idol młodzieży.