ZROZPACZONY Marcin Dubiel wykrzykuje po przegranej walce na Fame MMA: "Dałem D*PY, K*RWA"

Sam main event, czyli Dubiel vs. Blonsky, może aż tak nie wstrząsnął publiką, ale też raczej nie zawiódł. Panowie mieli w końcu okazję, by wyjaśnić sobie w oktagonie wszelkie niejasności, których w ostatnich miesiącach trochę się nazbierało.

Szybko okazało się, że Blonsky ma prostą taktykę na Dubiela. Chciał go "przeleżeć" w parkiecie, co też świetnie mu się udało. Ostatecznie więc to Kacper zwyciężył po jednogłośnej decyzji sędziów, a Marcin musiał pogodzić się z porażką.

Dzień po walce Dubiel opublikował na YouTube nowy film, w którym pokazał, jak wyglądały jego ostatnie przygotowania do walki oraz to, co działo się zaraz po zejściu z oktagonu. Nietrudno odnieść wrażenie, że nie był wówczas w najlepszym stanie. Podczas gdy trener i cała grupa wsparcia obecna na miejscu próbowali go pocieszać, zalany łzami Dubiel wykrzykiwał: