Fame MMA 11. Debiutująca "Lady" Patrycja Wieja, kontuzja Smolastego, ZAKRWAWIONA twarz Sylwestra Wardęgi

Po dość ostrym początku na Fame MMA pojawiła się postać doskonale znana czytelnikom Pudelka - Patrycja Wieja . Debiutująca w federacji pierwsza polska zwyciężczyni "Projektu Lady" zmierzyła się z Karoliną Bruszczyńską. O blondynce głośno zrobiło się w ubiegłym roku, kiedy to zgłosiła się do "Top Model" z narzeczoną. Bruszczyńska była faworytką walki i już od początku zdominowała "Lady" Patrycję. Wieja została sprowadzona do parteru i długo nie mogła wyrwać się z uchwytu przeciwniczki. Choć podopieczna Małgorzaty Rozenek kilkakrotnie próbowała przejąć kontrolę, ostatecznie przegrała starcie z niedoszłą "tap madl".

Następnie w oktagonie pojawili się znany z "Warsaw Shore" i "Top Model" Sasha Muzheiko i Krystian "Krycha" Wilczak z programu "Ex na plaży". Jeszcze przed walką komentatorzy podkreślili, że relacje między panami są mocno napięte, co bez wątpienia było widoczne podczas pojedynku. W pewnym momencie Sasha np. taktownie kopnął przeciwnika w krocze, za co został upomniany przez sędziów. "Krycha" zrewanżował się w drugiej rundzie, dwukrotnie powalając Sashę na matę. Po trzech rundach sędziowie ogłosili zwycięstwo Wilczaka. Po zakończeniu walki wcale nie zrobiło się przyjemniej - panownie nie podali sobie rąk, co Sasha wytłumaczył tym, że przeciwnik "obraził jego kobietę".