Lexy kontra Deynn runda czwarta: Chaplin ATAKUJE: "WYJ*BALIŚCIE SIĘ NA MNIE! Nawet nie raczyła mi napisać, że mnie wypie*dala"

Tuż po tym, jak marka suplementów wydała oświadczenie w sprawie zwolnienia Lexy, influencerka sama zabrała głos. Na swoim kanale nadawczym Chaplin zapewniła obserwatorów, że nie będzie płakać po decyzji firmy, gdyż "od jakiegoś czasu chciała zakończyć tę współpracę". Wkrótce Lexy doczekała się odpowiedzi ze strony Deynn . We wtorek Chaplin przemówiła do obserwatorów w opublikowanym na TikToku oraz InstaStories nagraniu. Zapłakana influencerka po raz kolejny już wypowiedziała się na temat afery wokół Stuu.

Lexy Chaplin dosadnie o Deynn. "Jestem zawiedziona"

Marita nawet nie miała tyle szacunku do mnie i naszej współpracy, żeby mi to przekazać. Musiałam się dowiedzieć z TikToka, że kończy ze mną współpracę. Jest mi przykro i jestem zawiedziona. Wy*ebaliści się na mnie, nie sprawdzając informacji. I rozumiem, że musicie dbać o wizerunek marki, ale mogłaś chociaż mi to napisać - napisała do swoich obserwatorów Lexy.