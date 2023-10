Lexy ujawnia, co miała na myśli, mówiąc kilka lat temu, że internet ZMIENIŁBY ZDANIE o Stuu, znając pewne fakty

Lexy Chaplin walczy o dobre imię

Te dwie okoliczności wystarczały, żeby część internautów zaczęła sugerować, jakoby Chaplin kryła Stuu. Nie ma na to jednak żadnych dowodów, co potwierdziły władze federacji Move. Mimo to Lexy i tak przechodzi poważny kryzys wizerunkowy. Straciła już współpracę z firmą Deynn, rozpętując przy okazji dramę na Instagramie, a każdego dnia mierzy się z oskarżeniami internautów o to, że nie poinformowała wcześniej odpowiednich osób o zachowaniach byłego kolegi.