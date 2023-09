Liam Payne trafił do szpitala! "Jest w CIĘŻKIM STANIE"

Liam Payne zyskał wielką popularność jako członek jednego z najpopularniejszych boysbandów wszech czasów One Direction . Trwająca zaledwie 6 lat historia zespołu zaowocowała narodzinami solowych karier każdego z jej członków. Dziś zdecydowanie najjaśniej świeci gwiazda Harry'ego Stylesa , jednak pozostałych czterech wokalistów również sprawnie działa na trudnym rynku muzycznym.

Pierwsze utwory 30-latka nagrane po rozwiązaniu formacji świetnie radziły sobie na listach przebojów. Z czasem popularność jego piosenek malała, a on sam nie wiedział do końca, w jakim kierunku rozwijać dalej swoją twórczość. W ostatnich latach o Liamie mówiło się przede wszystkim w kontekście jego związku z wokalistką Cheryl Cole oraz mocno dyskusyjnej metamorfozy .

Liam Payne trafił na ostry dyżur. Plecy odmawiały mu posłuszeństwa

Po kilku latach muzycznej posuchy piosenkarz sumiennie przygotowywał się do swojego powrotu na scenę. Zapowiedział na ten rok wydanie drugiego albumu oraz światową trasę koncertową. Jego plany przysłoniły spore problemy zdrowotne . Liam Payne trafił pod koniec wakacji do szpitala, gdzie leczył ostrą infekcję nerek . Tygodniowa rekonwalescencja pozwoliła mu odzyskać siły.

Kilka dni temu artysta zabrał swoją ukochaną, Kate Cassidy, do włoskiej Lombardii, aby uczcić pierwszą rocznicę związku. Na miejscu poczuł bardzo dotkliwy ból pleców promieniujący do ich dolnej części. Karetka szybko przewiozła wokalistę do szpitala, w którym pozostanie przez najbliższe dni.