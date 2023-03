Odmieniony Liam Payne "przyłapany" w drodze na randkę z dziewczyną. Podoba Wam się jego NOWA TWARZ? (ZDJĘCIA)

Po kilku latach medialnego niebytu Liam Payne powrócił na afisze w "wielkim stylu". Wszystko za sprawą nowego oblicza, które uważany niegdyś za bożyszcze nastolatek muzyk zaprezentował tydzień temu na londyńskiej na premierze filmu "All Of Those Voices". Były członek "One Direction" nie tylko wyraźnie schudł, ale też najwyraźniej poddał się słynnej "diecie zmieniającej rysy twarzy".