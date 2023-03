Liam Payne z One Direction majstrował przy twarzy? Zmienił się NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

Liam Payne w przeszłości był jednym z najpopularniejszych nastolatków na świecie. W piosenkarzu kochały się miliony dziewczyn, a jego kariera zapowiadała się niezwykle obiecująco. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, gdy zespół One Direction zapowiedział "przerwę", a członkowie boysbandu skupili się na solowych karierach. Nie da się ukryć, że zawieszenie działalności było korzystne dla Harry'ego Stylesa, który w krótkim czasie podbił niemalże wszystkie listy przebojów i Nialla Horana, który również z powodzeniem radzi sobie w show biznesie. O pozostałym członkach boysbandu mówi się nieco rzadziej, choć Payne kilkukrotnie zdobił okładki prasy bulwarowej, kiedy to rozpisywano się o jego... romansach.

Patrząc na najnowsze zdjęcia Liama, trzeba przyznać, że mężczyzna znów przeszedł ogromną metamorfozę, a fani twierdzą nawet, że "trudno go rozpoznać". Payne pojawił się na premierze filmu "All Of ThoseVoices", za który to odpowiada Louis Tomlinson. Gwiazdor zaprezentował się w białej marynarce z ozdobnymi klapami, która doskonale komponowała się z czarną koszulą. Cała stylizacja została uzupełniona o czarne spodnie i eleganckie buty. Nie da się jednak ukryć, że to jego twarz wywołała największe zamieszanie.