Dlaczego związek Harry'ego Stylesa i Olivii Wilde SIĘ ROZPADŁ? Zawistny eks, spora różnica wieku i filmowa KATASTROFA

Zdaje się, że największą dramą, która ciągnęła się za zakochanymi już od jakiegoś czasu, były niewyjaśnione kwestie dotyczące filmu Nie martw się, kochanie, w którym piosenkarz grał jedną z głównych ról, a który to Wilde wyreżyserowała. Tabloidy aż huczały od tego, jak to jedna z największych gwiazd produkcji Florence Pugh potępiała romans Stylesa i Wilde, ponieważ miał on ponoć zacząć się, jeszcze zanim reżyserka podzieliła się ze światem informacją o rozstaniu z ojcem swych dzieci Jasonem Sudeikisem. Sprawa była na tyle poważna, że Pugh praktycznie nie uczestniczyła w kampanii promującej film. Koniec końców, mimo że na Festiwalu Filmowym w Wenecji Styles i Wilde wystąpili na czerwonym dywanie wraz z pozostałymi gwiazdami, to i tak trzymali się na dystans. Wyglądało to co najmniej niezręcznie.