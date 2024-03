Liber opublikował w sieci zdjęcie Sylwii Grzeszczak. Miał powód

Ona 6 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

A ja się zastanawiam: jeśli dalej się szanują i przyjaźnią, to po co to rozstanie? Przecież wieloletni związek po czasie naturalnie przeradza się w taką właśnie relację. Do ognia trzeba ciągle dorzucać, nie płonie sam. Za to poza ogniem jest też przyjaźń, zaufanie i szacunek właśnie. Powiedzcie mi proszę jak to u Was wygląda w długoletnich związkach i jaka jest na nie recepta bo zaczynam tracić nadzieję.