Maja Hyży wzięła udział w ROZBIERANEJ SESJI. Internauci pieją z zachwytu: "Ty to jesteś petarda" (FOTO)

Być może urodziłam się bez skrzydeł, ale najważniejsze, że nie przeszkadzałam im wyrosnąć. To nie mężczyźni, to nie przyjaciele, nie wasze ciało, ani drogie ciuchy budują w was piękno. To wasze wnętrze, wasz charakter i doświadczenia świadczą o waszej dojrzałości, waszej świadomości siebie samej. Wasze piękno to wy same! Każda z nas jest inna, każda na swój sposób piękna. Nie ma drugiej takiej jak ty, ani wa i to sprawia, że jesteśmy niepowtarzalne - napisała na Instagramie.