Maja Hyży POKAZAŁA TWARZE bliźniaków, które są owocem jej związku z Grzegorzem Hyżym, a fani komplementują: "Ale już duzi" (FOTO)

Bla 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta pani nie ma zadnego talentu, procz bycia w tv i opowiadania o kolejnych ciazach. Jedni i drugie malo odpowiedzialne. Jej poprzedni maz szybko zostawil ja, zeby robic kariere. Nie wiem co tu lansowac: zdrade, skakanie z kwiatka na kwiatek, brak odpowiedzialnosci, sprzedawanie prywatnosci swojej i dzieci, nagosc?! Idac tym tropem to rodzina, odpowiedzialnosc za dzieci jest czyms zlym, lepsze jest to co owi panstwo przedstawiaja