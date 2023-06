Maja Hyży chce odciąć się od byłego męża: "Jestem już na tyle znana i rozpoznawalna, że to nazwisko już nie jest istotne"

Maja Hyży przyjmie po ślubie nazwisko obecnego narzeczonego

Mimo wszystko celebrytka jest pewna, że będzie to dla niej początek nowej rozdziału w jej życiu . W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że zamierza zmienić nazwisko . Warto zauważyć, że obecnie nosi to po swoim byłym mężu - Grzegorzu Hyżym . Poprzez tę decyzję chce raz na zawsze zerwać z przeszłością.

To jest przede wszystkim zmiana, od której zacznę, czyli nazwisko. Nie to, że tupię nogami i przebieram, ale nie wyobrażam sobie też innej opcji. Nie wyobrażam sobie mieć nazwisko dwuczłonowe. Bo jednak moje nazwisko jest takim moim pseudonimem. Ja z nim zaczęłam swoją przygodę muzyczną i w mediach. Ale dla mnie moje nazwisko kojarzy mi się z innymi rzeczami, a dokładniej z byłym mężem, dlatego odcinamy to grubą linią. I będę już miała inne — powiedziała Hyży portalowi swiatgwiazd.pl.

Nie będzie mi szkoda, bo tak trochę dojrzałam do tej decyzji, ale tak sobie myślę, że jestem już na takim poziomie i trzymam mocno kciuki za to, że jestem już na tyle znana i rozpoznawalna, że to nazwisko już nie jest istotne. Jak gdzieś wchodzę czy śpiewam, to wszyscy wiedzą, że jestem Maja. Teraz będzie Maja Kozak. Krótko i charakternie, po kozacku - dodała gwiazda w rozmowie z swiatgwiazd.pl.