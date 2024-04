Liber PIERWSZY RAZ o rozwodzie z Sylwią Grzeszczak: "Nie widzę innej drogi"

Artyści od początku unikali komentowania w mediach łączącej ich relacji, co zresztą nie zmieniło się po rozstaniu. Marcin Piotrowski , bo tak naprawdę nazywa się Liber, po raz pierwszy odniósł się do wydarzeń ostatnich miesięcy dopiero podczas rozmowy z Żurnalistą .

Liber odniósł się do rozstania z Sylwią Grzeszczak

Muzyk musiał się liczyć z tym, że kiedy wybierze się do Żurnalisty, padną niewygodne pytania. Liber po raz pierwszy odniósł się do rozstania z Sylwią Grzeszczak i ujawnił, jak to możliwe, że wciąż pozostają w dobrych relacjach .

Fajne, że jest to tak odbierane. Nie jest to oczywiście przyjemny temat, ale nie widzę innej drogi. Fajnie, że jeśli już ludzie decydują się na coś takiego (rozwód - przypis. red.), to odbywało się to w zgodzie, bo nie zawsze tak jest. Wiele historii się słyszy, a ja mam to szczęście, szczęście w nieszczęściu tak naprawdę, że stanęło na dobrych relacjach. Nadal tworzymy razem (piosenki - przypis. red.) - wyjaśnił Liber w podcaście.