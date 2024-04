Liber śpiewa w nowej piosence o Sylwii Grzeszczak?! Internauci komentują: "Trochę jakby DISS NA EX" (WIDEO)

PomylkaPanowi... 32 min. temu zgłoś do moderacji 42 2 Odpowiedz

Z moich obserwacji życiowych wynika, że niemal w 100 na 100 przypadków - jeśli facet narzeka że kobieta mu czegoś zabrania, chce go zmienić, on nie może być sobą etc - to znaczy, że on robi rzeczy na które tak naprawdę żadna kobieta nie będąca patolą by się nie godziła. Jeśli facet dobrze traktuje kobietę, swoje własne zdrowie… w każdym aspekcie ;-), jest rozsądny, uczciwy i zaradny to żadna normalna kobieta nie chce go zmieniać, nie zrzędzi itd. Wręcz przeciwnie jest zapewne sama najlepszą wersją siebie i kimś o kom wy panowie marzycie. Ale niestety tacy panowie mają jeden i ten sam problem, mylą miłość romantyczną z miłością matczyną i oczekują miłości bezwarunkowej. Tego, że nie ważne ile razy zawiodą, ile zrobią za dużo jednego a innego za mało, ile nie nawywijają- to ona i tak przyjmie z otwartymi ramionami, przytuli do serca jak ta właśnie matka i dalej będzie kochała niezmiennie.